Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Col Rapid pronti i cambi: Dzeko scala posizioni

Ha provato a subito a compattare l’ambiente Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia del secondo match di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina in programma domani a partire dalle 18:45. I viola, visti i tanti problemi mostrati finora in campionato, proveranno a riscattarsi almeno in Europa, dove vengono da una vittoria contro il Sigma Olomouc che, pur non troppo convincente, almeno ha permesso di iniziare il girone con il piede giusto.

Le scelte di formazione

Per quanto riguarda le scelte di formazione, due importanti novità sono già arrivate dai convocati, dove non figura né Moise Kean, né Robin Gosens. Per quanto riguarda il primo, è rimasto a Firenze per un lavoro individuale visto il recente infortunio alla caviglia patito in nazionale. Il tedesco invece ha dato forfait per un attacco influenzale. L’unica conferma arrivata dalla conferenza stampa riguarda l’impiego in porta di David De Gea. Per il resto il tecnico viola cambierà “più del solito” per sua stassa ammissione, a partire dalla difesa, dove viaggia verso la conferma il solo Pablo Marì, mentre dovrebbero tornare titolari Comuzzo e Viti. Sulle corsie esterne, se da una parte Parisi sostituirà Gosens, dall’altra anche Dodo potrebbe beneficiare di un turno di riposo per far giocare dal 1’ Fortini. Al centro viaggia verso la conferma Nicolò Fagioli - in ballottaggio con Mandragor - affiancato da Simon Sohm e Cher Ndour. Davanti il tandem favorito è quello formato da Piccoli e Dzeko, quest’ultimo in leggero vantaggio su Gudmundsson.

Crisi Rapid

Se Firenze piange, certamente Vienna non ride. Anche il Rapid non sta attraversando il momento più felice della propria stagione, venendo da quattro sconfitte consecutive, tra cui quella al debutto nella fase di campionato del girone di Conference, arrivata in casa del Lech Poznan che si è imposto con un netto 4-1. A complicare i piani ci ha pensato l’infortunio dell’ultima ora subito dal centravanti Claudy Mbuyi, capocannoniere del club. Il calciatore verrà con tutta probabilità sostituito da Janis Antiste, che in Italia abbiamo ammirato con le maglie di Spezia, Sassuolo e Reggiana.