Lecce, squadra al lavoro in vista del Como. Personalizzato per due giocatori

Il Lecce ha pubblicato il report odierno facendo il punto sugli assenti, in vista della partita contro il Como. I salentini si sono allenati oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano.

Assenti i tre calciatori convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Coppa d’Africa: Banda, Coulibaly e Gaspar. Früchtl e Jean sono stati impegnati in un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. Per la giornata di domani il tecnico Eusebio Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento mattutina a Martignano.