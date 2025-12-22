Milan-Como non si gioca più a Perth, il ministro Abodi: "Troppa leggerezza..."

La partita tra Milan e Como, valevole per la 24^ giornata di Serie A, non sarà giocata a Perth, in Australia, come inizialmente si pensava. E mentre la gara viaggia verso una ricollocazione al Meazza di San Siro, a Milano, tra il 17 e il 24 febbraio (a seconda di come si qualificherà l'Inter nel suo maxi-girone di Champions) il tema del clamoroso dietrofront fa discutere gli addetti ai lavori.

Si esprime sull'annullamento di Milan-Perth a Como anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport della Repubblica Italiana: "Con una certa leggerezza è stato buttato il cuore oltre l'ostacolo: prima di parlarne per 3 mesi, c'era da partire con il soggetto finale, colui che poneva le proprie condizioni. Riaccogliamo dunque anche Milan-Como e vediamo dove sarà giocata la partita".

Prosegue quindi nelle sue riflessioni il ministro Abodi: "Prendo atto, sono un attore interessato, ma sto al mio posto. Sento di rappresentare gli interessi dei tifosi, oltre che quelli degli organizzatori, e questo non passa attraverso dichiarazioni di intenti, ma dai fatti. Capisco l'esigenza di dover incrementare i ricavi, diamo ogni supporto per riuscire a liberare risorse finanziarie. Si rischiava di snaturare il senso del campionato italiano, in cui tra l'altro arbitrano degli italiani".