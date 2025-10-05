Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo alzare l'asticella e vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida contro la Roma: “Mi aspetto una partita difficile, combattuta, contro una squadra che sta facendo bene e che ha la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare dentro la partita, la Roma può punirci su ogni errore, ma anche noi dovremo farlo. Siamo pronti. Siamo la Fiorentina e non vinciamo da tanto tempo, non andiamo in Europa League o in Champions da tanto tempo: dobbiamo alzare l'asticella. Non è un percorso semplice, ci vorrà tempo, ma l'ambizione deve essere questa. Dobbiamo fare meglio in campionato, magari già da oggi”.

Quanta voglia c'è di conquistare il primo successo avanti ai vostri tifosi?

"Abbiamo tanta voglia di fare un risultato positivo, c'è grande determinazione. Vogliamo vincere la prima partita di campionato, oggi è impegnativa ma va affrontata con attenzione e qualità. Abbiamo segnato poco, ma di occasioni ne abbiamo costruite tante. Dobbiamo migliorare anche in questo".