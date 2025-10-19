Fiorentina, Pradè furioso con Marinelli: "Una roba scandalosa. Piena fiducia a Pioli"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta col Milan: "Se il VAR deve richiamare l'arbitro questo è un grave errore, Marinelli non ha avuto il coraggio per sostenere la sua decisione. Noi ci giochiamo la vita, non si può fare una cosa del genere, è una roba scandalosa brutta da vedere. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, usciamo sconfitti in una maniera dolorosa e ci dispiace perché la nostra classifica è deficitaria e non ce l'aspettavamo. Non siamo questa come squadra e lo abbiamo dimostrato anche stasera".

Cosa può fare Pioli per uscire da questa situazione?

"Se c'è una persona che ci può togliere da queste situazioni è soltanto Stefano, tutto il resto è colpa mia. Abbiamo una contestazione, ma è solo verso di me: la società mi ha messo a disposizione 90 milioni di euro e io sono l'unico colpevole. La stagione è partita male, abbiamo uno stadio in condizioni pietose ma la stagione è appena iniziata e abbiamo due competizioni da onorare. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi. Se c'è una persona che deve essere cacciata quella sono io. La nostra convinzione è che l'uomo giusto per noi sia Stefano Pioli".