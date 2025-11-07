Fiorentina, prende forma lo staff di Vanoli. Il vice sarà Cavalletto, ex braccio destro di Farioli

Oltre a Paolo Vanoli inizia a prendere forma anche lo staff che lo affiancherà alla guida della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il suo vice sarà Daniele Cavalletto, anch'egli arrivato in mattinata al Viola Park per iniziare la nuova avventura sulla panchina viola.

Nonostante la giovane età - è un classe 1977 - Cavalletto vanta già un curriculum piuttosto rispettabile che lo ha visto protagonista soprattutto all'estero. Dopo un inizio tra Pescara, Salernitana e Gubbio al fianco di Giuseppe Galderisi ha deciso di staccarsi e di affiancare Francesco Farioli. Con l'attuale tecnico del Porto è rimasto dal 2021 al 2025, seguendolo prima in Turchia a Karagumruk e Alanyaspor, poi in Francia al Nizza e infine in Olanda all'Ajax.

Le strade di Cavalletto e Farioli si sono separate questa estate prima dell'approdo del tecnico toscano in Portogallo. Ironia della sorte vuole che Farioli al Porto ha scelto come suo vice Lino Godinho, reduce proprio dall'esperienza al Torino al fianco di Paolo Vanoli.