Fiorentina, primo allenamento per Rugani. Il difensore ha scelto il suo nuovo numero di maglia
Dopo l'arrivo, le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto da giocatore della Fiorentina, il difensore Daniele Rugani ha svolto nella giornata di oggi il suo primo allenamento al Viola Park agli ordini di mister Paolo Vanoli, come comunicato nelle scorse ore dal club gigliato.
Il centrale ex Juventus ha nel frattempo scelto anche il suo nuovo numero di maglia, che sarà il 3. Il classe '94, ricordiamo, è arrivato alla Fiorentina dalla Juventus con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni da 2 milioni di euro.
