Primi giorni di Rugani alla Fiorentina, per ora il difensore lavora solo a parte

In questi giorni Daniele Rugani sta vivendo i primi attimi da calciatore della Fiorentina, con appuntamento a fine stagione - e al risultato sportivo finale che conseguirà in campionato la squadra toscana - per capire se la sua permanenza al Viola Park potrà durare anche oltre i mesi che ci separano dal termine dell'annata calcistica. Stamani intanto la Fiorentina si è allenata e sul rettangolo verde si è visto anche Rugani.

Il difensore, però, ancora non lavora assieme al resto del gruppo e, come riferito dal portale specializzato Firenzeviola.it, ha svolto unicamente lavoro individuale, rimanendo sempre a parte. Questo perché Rugani si porta ancora dietro un problema fisico accusato qualche settimana con la Juventus.

L'episodio risale al 20 dicembre, quando nella partita contro la Roma il difensore centrale classe 1994 si è procurato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra con addosso la maglia della Juventus. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno dallo staff medico della Fiorentina.