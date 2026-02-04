TMW Fiorentina, Ulivieri su Rugani: “È stato preso per giocare, ora deve ritrovare il ritmo”

Intervenuto a margine della presentazione del libro dell'ex arbitro Paolo Casarin al Museo del Calcio a Coverciano Renzo Ulivieri ha parlato anche del mercato della Fiorentina: "Il giudizio lo daremo più avanti. Come si fa oggi a giudicare? I nomi non giocano: giocano i calciatori che vanno in campo. Il nome te lo costruisci con le prestazioni".

La prossima partita viene spesso indicata come decisiva per la Fiorentina: sabato arriva il Torino.

"Io ho sempre detto che la Fiorentina si salva, con cinque o sei squadre dietro. Da questo punto di vista sono tranquillo. L’unico pensiero nasce dal fatto che ho vissuto una retrocessione con una squadra che faceva grandi partite contro le grandi e poi sottovalutava le piccole. Spero e credo non sia questo il caso".

Il lavoro di Vanoli?

"È un lavoro profondo. Anche il precedente allenatore, Stefano Pioli, aveva fatto cose buone, ma probabilmente aveva sopravvalutato questa squadra. Non è da primi posti o da Scudetto, quello era fuori luogo. È una squadra da metà classifica, magari due o tre posizioni più su, ma non oltre".

In chiusura, Rugani alla Fiorentina?

"È stato un buon giocatore. Viene da un periodo lungo con poche partite giocate. L’anno scorso l’ho visto all’Ajax e ci siamo anche incontrati: è rimasto un bravo ragazzo. Negli ultimi tempi però ha giocato poco e adesso dovrà ritrovare il ritmo partita, riallenarsi e rimettersi dentro il meccanismo, perché è stato acquistato per giocare. Da lui ci si aspetta prestazioni e un contributo concreto per aiutare questa difesa. Ce n’è bisogno, eccome. Quando prendi gol su rinvio del portiere vuol dire che la situazione non è bella, che c’è distrazione. Quello è davvero un record".