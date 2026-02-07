Fiorentina, Solomon: "Non mi spiego cosa sia successo nel finale, sono dispiaciuto"
L'esterno della Fiorentina Manor Solomon ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 casalingo contro il Torino nel match valido per la 24^ giornata di Serie A.
Ottima partita tuta, ma non è bastata: sensazioni?
"Sono frustrato e dispiaciuto, neanche mi spiego cosa sia successo alla fine. Mi dispiace per la squadra e per i tifosi".
Come ti stai trovando in Serie A?
"Sono molto contento per il gol e per il mio approccio nella Serie A. Lavoro per la squadra e sono felice di come sta andando, anche se sarei stato più felice con i 3 punti".
