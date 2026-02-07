Solomon dipinge un arcobaleno che batte Paleari: 1-1 tra Fiorentina e Torino

Arriva subito ad inizio secondo tempo il gol del pareggio della Fiorentina. Mandragora è bravo a recuperare il pallone su Gineitis, si appoggia a Solomon che calcia con precisione dal limite dell’area e la palla si infila sotto al sette. È 1-1 al franchi tra Fiorentina e Torino