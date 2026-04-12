Live TMW Sassuolo, Grosso: "I dettagli hanno deciso la gara. Presi alla sprovvista sui gol"

14.35 - Al termine della gara contro il Genoa, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso parlerà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Fabio Grosso.

La sconfitta di oggi?

"Nell'ultima partita in trasferta abbiamo pareggiato a Torino con la Juve. La classifica dice che questo Sassuolo sta facendo un campionati straordinario. La partita di oggi è stata equilibrata. Entrambe le squadre hanno provato a giocarsela. Peccato perché siamo mancati in qualche dettaglio che hanno determinato il risultato finale. Mi tengo anche le cose positive che abbiamo fatto come la partenza. Peccato per i dettagli che l'hanno determinata".

I cambi erano un segnale per vincerla.

"Stavamo giocando bene. Peccato perché se vediamo come sono arrivati i gol sono state situazioni in cui ci siamo fatti prendere alla sprovvista. Piccoli errori di superficialità che quando incontri avversari di qualità possono sottolinearteli e farteli pagare. Peccato perché la prestazione è stata buona".

L'espulsione di Berardi?

"Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E' un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso".

Messaggio al calcio quanto visto oggi?

"Abbiamo deciso da subito di provare a giocare con coraggio sapendo che siamo passati anche attraverso le tempeste. Ma abbiamo provato a trovare la vittoria con la spregiudicatezza. Oggi è venuta fuori una buona partita fra due squadre che hanno provato a giocarsela a viso aperto".

15.05 - Termina la conferenza stampa di Fabio Grosso.