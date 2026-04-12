Sassuolo, Grosso: "Konè sta alzando la continuità all'interno della partita, il suo tallone d'Achille"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Dazn: "Ero contento perchè abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra. Siamo stati punti nei dettagli, abbia concesso qualcosa di troppo. Prendiamo degli spunti positivi, la partita è stata equilibrata contro una squadra con tanta voglia di vincere. Nel finale concediamo un gol con palla nostra, torniamo a casa delusi dal risultato ma con degli spunti da cui ripartire".

Ti aspettavi qualcosa di più dai cambi?

"Piccoli particolari che determinano. Abbiamo gestito bene, non c'era da forzare, nel finale con un pizzico di foga in più abbiamo concesso palloni essendo meno pungenti".

Konè è già pronto per una grande squadra?

"Sta alzando la continuità all'interno della partita, che è il suo tallone d'Achille. Quando eravamo in dieci insieme a Matic e Thorstvedt ha fatto buone cose. I dettagli hanno favorito chi li ha cercati di più".

Ha avuto modo di parlare con Berardi?

"Lui ha detto che non ha fatto niente, dalle immagini si vede poco. Tante sceneggiate, poche cose per determinare l'espulsione di entrambi".

Meglio il Sassuolo del primo o del secondo tempo?

"Anche nel finale di primo tempo abbiamo provato a giocare, dobbiamo capire cosa serve in quel determinato momento, anche nel finale siamo stati leggeri".