Sassuolo, Grosso: "Il rapporto con De Rossi è bellissimo. Il Genoa è una squadra con una storia"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Il rapporto con De Rossi è bellissimo, c'è feeling. Ci siamo scambiati un saluto e un in bocca al lupo".

E' il periodo di poter sperimentare?

"Affrontiamo squadre super motivate, vogliamo provare a fare bene, ci sono ragazzi che non stanno benissimo. Fuori abbiamo ragazzi pronti a dimostrare di fare bene".

Dove vi può mettere in difficoltà il Genoa?

"Questa è una squadra che ha una storia, le difficoltà ci saranno, ma abbiamo le qualità per stare in partita e anche noi metterli in difficoltà".