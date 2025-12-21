Fiorentina-Udinese da cuori forti. La Fiesole contro Commisso. Intanto si avvicina Paratici

La giornata di vigilia della sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma questo pomeriggio al Franchi, è stata scossa da un durissimo comunicato pubblicato dalla Curva Fiesole - che nei giorni scorsi aveva già annunciato che quest’oggi sarebbe rimasta in silenzio i primi 20 minuti in segno di protesta nei confronti dei pessimi risultati della squadra - in cui il cuore del tifo viola se l’è presa con tutti: giocatori, allenatore, dirigenti e, soprattutto, con il Presidente Rocco Commisso. “Presidente fantasma. Ci abbiamo provato in tutti i modi ad avvisarla, per il bene della Fiorentina, per evitare di ritrovarci in questa situazione. Ma chi è causa del suo male pianga se stesso. Ci ha abbandonato nel momento del bisogno: questa è l'unica verità”, recita il comunicato. E poi aggiunge: “Sono anni che chi vive questa maglia ogni giorno vede gli errori, le bugie, le prese per il culo. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato. Ma chi non prende un volo nemmeno per guardare in faccia il disastro che ha creato, evidentemente questo non lo capirà mai. Sta male? Si affidi a gente competente e preparata, non a questa manica di incapaci che continua ostinatamente a difendere. Non si fida di nessuno? Allora si levi dai coglioni. Venda. E ci risparmi di fare la fine della sua ultima società sportiva (New York Cosmo, ndr)”.

Il comunicato si conclude con un monito nei confronti di Paolo Vanoli e dei giocatori: “A gennaio c'è il mercato. Avete paura? Fuori dai cogli**i. Non volete lottare? Fuori dai cogli**i. Patti chiari: o rimanete e uscite da questa situazione, oppure affonderete a modo nostro insieme a noi”. A tal proposito, nella gara in cui il tecnico viola si giocherà la panchina è pronto a uno stravolgimento tattico, con 10/11 dalla trasferta di Losanna che dovrebbero cambiare e un ritorno della difesa a quattro. In porta si rivedrà De Gea, schermato da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Parisi. A centrocampo Fagioli dovrebbe essere il regista affiancato a Mandragora. Sulle corsie esterne l’unico confermato dovrebbe essere Kouamé, che si posizionerà sull’out di sinistra, con Fortini che occuperà la zona di campo opposta. Davanti ci saranno Gudmundsson e Kean.

Nella nota pubblicata dalla Fiesole si invita anche a mettere al comando della Fiorentina ‘uomini di calcio’. E a tal proposito i viola sono pronti a ingaggiare un dirigente di assoluta esperienza nel ruolo di capo dell’area tecnica, ossia Fabio Paratici. Come raccolto nella giornata di ieri da TMW (QUI la news), l’ex Juventus sarebbe ad un passo dal raggiungere l’accordo e a firmare un contratto di quattro stagioni e mezzo. Un primo tassello nella rincorsa disperata alla salvezza.