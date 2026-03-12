Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Apprezzo la reazione. Andremo a Cremona provando a vincere"

Al termine della gara contro il Rakow Czestochowa, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Voleva mettere Fagioli prima?

"Abbiamo dimostrato di tenere tanto alla competizione pur con un occhio alla situazione dura che abbiamo in campionato. Il primo tempo è stato ordinato, anche se ci manca un po' di cattiveria nel tiro. Sono contento perché abbiamo avuto una bella reazione. In campo internazionale le partite sono difficile, la qualificazione ce la giocheremo in Polonia anche se abbiamo questo piccolo vantaggio. Ora staremo tutti insieme per recuperare e ci prepareremo ad una gara tanto importante".

Andrete a Cremona con due risultati su tre o cercando solo i tre punti?

"Noi dobbiamo voler vincere. Quando provi a calcolare qualcosa spesso va male e quindi voglio provare a vincere. Poi voglio la maturità all'interno dei 90 minuti. Guardate ieri in Champions la partita che ha buttato via il Chelsea col PSG. Nei 90 minuti bisogna avere la mentalità vincente, senza però buttarsi all'arrembaggio".

Il doppio impegno si può coniugare con le esigenze del campionato?

"Per me più si gioca, meglio è. Io capisco che i tifosi vogliono sempre i migliori ma devo pensare anche alle partite dopo. La Conference però è un torneo che ci rappresenta e che vogliamo portare avanti fino in fondo".

La scelta di Piccoli è anche in funzione di Kean?

"Loro ci pressavano molto alto e lui è un giocatore generoso e forte fisicamente. L'ho risparmiato alla fine in funzione di Cremona. Braschi? Sono contento, perchè ai giovani ho sempre detto di tenersi pronti perché abbiamo bisogno anche di loro. Quando vedi un ragazzo piangere vuol dire che c'è ancora qualcosa di bello. Ora il suo cammino sarà più difficile".

Metterebbe la firma per salvezza all'ultima giornata e finale di Conference?

"Fi*a se la metterei... soffrirò, io spero di soffrire un po' meno. Ma lo farei. Però devo vincere la finale (ride, ndr)"