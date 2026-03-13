Bologna, Ferguson: "La Roma ha segnato nel nostro momento migliore. Ce la giocheremo"

“Abbiamo fatto una bella partita, per me hanno segnato nel nostro momento migliore”. Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, commenta così a Sport Mediaset il pareggio per 1-1 con la Roma nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: “Però parliamo di una buona squadra. Ora pensiamo al campionato, poi andremo a Roma e faremo di tutto per passare”.

Serviva questa scossa per rivedere il miglior Bologna?

“In campionato siamo un po’ così e così, a volte giochiamo bene e a volte no: è difficile da spiegare. Pr ora non è andata come vogliamo, ma stasera c’era una sensazione diversa. Giochiamo in Europa League e vogliamo passare di tutto, però ora dobbiamo pensare in campionato, perché è lì che dobbiamo fare meglio. Pensiamo a vincere in casa del Sassuolo”.