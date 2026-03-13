Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo essere più cattivi. Braschi? Voglio questo spirito dai giovani"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola, commentando così la vittoria per 2-1 contro il Rakov: "Abbiamo fatto un primo tempo più ordinato e diligente della ripresa, attaccando meglio nell'ultimo terzo di campo, anche se non abbiamo concretizzato tanto. Dobbiamo essere più cattivi e determinati. Ultimamente poi al primo errore prendiamo gol, ma questa squadra sta crescendo. Volevamo onorare la Conference League, non abbiamo ancora passato il turno, siamo stati bravi. Dobbiamo velocemente dimenticare questo match, andremo in ritiro stasera e staremo insieme, lunedì è una gara importante".

Braschi ha pianto a fine gara per l'emozione di aver esordito.

"È bello. Ho sempre detto che i giovani devono avere questa voglia, questo spirito. A loro dico che quando vengono in prima squadra, anche per 5 minuti devono farsi vedere. Non guardo in faccia a nessuno, sono felice perché quando vedi dei ragazzi dal settore giovanile approdare in prima squadra è un segnale per tutti che i sogni si possano avverare. Adesso deve essere bravo a capire che avrà più responsabilità quando scenderà in Primavera, dovrà rimanere con i piedi per terra e per lui sarà ancora più difficile dimostrare".

A Cremona un match da dentro o fuori.

"Eravamo concentrati su questa, prepariamo una gara per volta. Abbiamo un match delicato e fondamentale, tutti hanno risposto oggi, ci prepariamo per queste 10 finali".