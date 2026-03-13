Wahi al Mondiale con la Costa d'Avorio? L'attaccante ha parlato col CT: fugati i dubbi

Possibile svolta per la carriera di Elye Wahi. L’attaccante classe 2003, che ha rappresentato la Francia Under-21 dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili francesi, potrebbe presto cambiare maglia a livello di nazionale e scegliere la Costa d'Avorio.

Il giocatore del Nizza avrebbe avviato negli ultimi giorni le procedure amministrative per ottenere il passaporto ivoriano, primo passo necessario per essere convocabile dagli Elefanti. Allo stesso tempo, Wahi avrebbe anche incontrato il commissario tecnico Emerse Faé, in un confronto informale organizzato per chiarire le rispettive intenzioni. Inizialmente il tecnico non era particolarmente favorevole all’idea di integrare in gruppo un giocatore poco convinto; la posizione della federazione ha contribuito però a sbloccare la situazione. "Faé non voleva Wahi, ma è stato convinto dal presidente della federazione, che gli ha ricordato che tutti i giocatori di origine ivoriana sono i benvenuti in nazionale", ha confidato il vicepresidente federale.

Durante l’incontro, il CT avrebbe spiegato al giocatore le aspettative dello staff sia sul piano tecnico sia su quello umano, mentre l’attaccante avrebbe ribadito la propria volontà di vestire la maglia della Costa d’Avorio, ammettendo anche le incertezze del passato. Se il processo dovesse completarsi rapidamente, una prima convocazione potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, addirittura a ridosso del Mondiale. Nel frattempo Wahi, reduce da un infortunio alla caviglia, potrebbe tornare a disposizione nel weekend nella sfida contro l'Angers.