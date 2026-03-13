Roma, Cristante: "Il fattore Olimpico sarà decisivo al ritorno, daremo tutto per passare il turno"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, commenta ai canali ufficiali del club giallorosso il pari con il Bologna al Dall'Ara nell'andata degli ottavi di finale di Europa League:

"L'importante era non perdere, insomma, perché abbiamo anche creato delle occasioni. Secondo me, non sarebbe stato giusto andare a casa con una sconfitta. È stata una partita molto difficile, tesa, insomma. È importante che torniamo a casa con un pareggio".

Ha pesato la stanchezza?

"È stato un po' più la stanchezza, un po' più anche l'aspetto psicologico di una gara da dentro o fuori, 180 minuti complicati. Ma siamo stati forti entrambi, non era facile giocare. Di solito le partite europee sono un po' più aperte perché le squadre si conoscono meno, ma noi ci conosciamo benissimo, quindi insomma non era facile. Chiaramente la partita si gioca sull'andata e ritorno, e noi avremo il ritorno in casa per portarla a casa".

Sul ritorno.

"Il fattore Olimpico dovrà essere e potrà essere decisivo anche a livello ambientale. Sì, sì, assolutamente. Aspettiamo il nostro pubblico, il nostro stadio carichissimo come sempre. Per il ritorno daremo tutto per passare il turno".