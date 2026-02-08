12 vittorie di fila del Lione, Fonseca: "Rosso a Endrick? Gli arbitri devono proteggerlo"

Dodicesima vittoria consecutiva per il Lione fra Ligue 1 e coppe: contro il Nantes basta una rete di Sulc al 25', aggiunta alla resistenza in 10 contro 11 dopo il rosso rimediato da Endrick al 61'.

Il tecnico Paulo Fonseca ha dichiarato a fine gara: "Sono molto soddisfatto della mentalità della squadra e dell'incredibile stato d'animo che abbiamo. Mi piace molto il modo in cui la squadra ha giocato dopo il rosso di Endrick. Abbiamo dominato il primo tempo e avremmo potuto segnare di più per chiudere prima la partita. Ma il gruppo è incredibile, l'unione è forte e abbiamo visto la mentalità della squadra".

Sul rosso a Endrick ha aggiunto: "Devo dire una cosa. Quando guardo l'ultima partita, quando le squadre iniziano la partita con molta aggressività su Endrick. Gli arbitri devono fare attenzione e questo è stato il caso anche oggi. Gli avversari intervengono in modo aggressivo su Endrick. Per me il rosso era molto severo".

Poco importa: con questo successo la squadra dell'ex tecnico di Milan e Roma sale al terzo posto in solitaria nel campionato francese, alle spalle solamente di Lens e PSG (a -6 dai parigini e -7 dalla capolista a sorpresa), pur se con una partita in più rispetto a loro ed anche rispetto al Marsiglia, che insegue a tre lunghezze.