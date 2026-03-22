Fiorentina, Vanoli: "Questa condizione dopo 5 partite in 15 giorni: bravi ragazzi e staff"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida casalinga contro l’Inter finita 1-1 e valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Un altro risultato ripreso nell'ultimo periodo.

"Ultimamente stiamo crescendo anche sotto questo punto di vista, credo sia importate e oggi ci siamo riusciti contro una grande squadra. Bravi a rimanere in partita e già nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni per pareggiare. nel secondo siamo usciti veramente bene, pareggio meritato se non qualcosa in più".

Primo cambio al 70': brillantezza fisica e atteggiamento diverso.

"La soddisfazione mia è proprio su questo, prima si faceva tanta fatica. Arrivare alla quinta partita in 15 giorni in questa condizione: faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, c'è dietro un grande lavoro e questo è il premio. Piedi per terra, dobbiamo riposare e chi va i Nazionale - soprattutto gli italiani - ha un appuntamento importante. Poi c'è una partita fondamentale ovvero quella col Verona".