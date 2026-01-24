Fiorentina, Vanoli precisa: "Ranieri? Ci ho parlato, non mi ha chiesto la cessione"

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sconfitta contro il Cagliari al Franchi il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato anche del mercato di gennaio dei viola. Soffermandosi anche a precisare che il difensore Luca Ranieri non ha chiesto di essere ceduto in questa sessione dei trasferimenti.

Ranieri le ha chiesto la cessione?

"Ranieri non mi ha chiesto la cessione, ci ho parlato e lo considero un giocatore importante".

Ha bisogno di rinforzi in difesa?

"Senza Marì ci serve un altro difensore, la società lo sa e sta lavorando".

Senza Dzeko, cercherete un altro attaccante?

"No, adesso abbiamo avuto la sfortuna con l'infortunio di Moise. Ci manca un po' il gol, ma abbiamo mezze ali che riempiono l'area. Adesso il peso dell'attacco è tutto su Piccoli e per questo andranno trovate soluzioni in vista della Coppa Italia".

Come valuta il lavoro della fase difensiva oggi?

“Io la fase difensiva la contemplo in generale: nel primo gol del Cagliari abbiamo visto sia errori individuali che di reparto. Contro le piccole le altre ci fanno giocare ed è per questo che dobbiamo essere più attenti: oggi il Cagliari ci ha fatto male in due occasioni. Poi la gara per il resto l’abbiamo interpretato bene ma serviva un guizzo dentro l’area”.