E se Vanoli è dov'è adesso, lo deve proprio a Di Francesco...

Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli si sono affrontati due volte da allenatori e lo hanno fatto nel corso della stagione 2024/25, quando il primo era a Venezia, mentre il secondo guidava il Torino. Ebbene, in questa doppia sfida non si sono registrate vittorie per il tecnico abruzzese, che ha perso di misura in casa, in Laguna, ed è andato a pareggiare 1-1 nel capoluogo piemontese.

Di Francesco ha vinto quattro volte (a fronte di otto sconfitte) contro la Fiorentina. Viene però da due vittorie consecutive, compresa la gara d’andata in questa stagione. Quel successo, tra l’altro, è costato la panchina a Firenze a Stefano Pioli, al quale è subentrato proprio Vanoli.

Ci sono due precedenti anche tra Vanoli e il Lecce, anche questi fanno riferimento allo scorso campionato che è stato il primo da allenatore in A per lui. Con il Torino non è riuscito a battere i pugliesi anzi, a dirla tutta, una volta è uscito sconfitto e in un’altra occasione ha pareggiato.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS VANOLI

0 vittorie Di Francesco

1 pareggio

1 vittoria Vanoli

1 gol fatto squadre Di Francesco

2 gol fatti squadre Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS FIORENTINA

4 vittorie Di Francesco

6 pareggi

8 vittorie Fiorentina

21 gol fatti squadre Di Francesco

30 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS LECCE

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

1 vittoria Lecce

0 gol fatti squadre Vanoli

1 gol fatto Lecce