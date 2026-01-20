Flop Gyokeres all'Arsenal, Richards: "Anche a tu per tu col portiere sbaglia, serve la panchina"

Non è un momento semplice per Viktor Gyokeres e Micah Richards non ha dubbi: allo svedese potrebbe servire una pausa per ritrovare serenità e fiducia. L’ex difensore inglese, intervenuto ai microfoni di Metro, ha analizzato il periodo complicato dell’attaccante dell’Arsenal, reduce da alcune settimane difficili sotto porta.

Secondo Richards, in questo momento Gyokeres sembra giocare con il freno a mano tirato: “Contro il Nottingham Forest c’è stata un’azione in cui doveva presentarsi da solo davanti al portiere, ma da difensore capisci che non ha fiducia. Anche quando arriva a tu per tu, non trasmette la sensazione che possa segnare”.

Arrivato a Londra dopo due stagioni brillanti allo Sporting, Gyokeres ha collezionato 26 presenze con i Gunners, realizzando otto gol e un assist. Un bottino inferiore alle aspettative, anche se l’ultimo segnale positivo è arrivato in Coppa di Lega contro il Chelsea, con gol e assist decisivi per la vittoria dell’Arsenal.