Micah Richards rivela: "Mel B delle Spice Girls mi ha fatto da babysitter"

Curioso retroscena raccontato da Micah Richards nel podcast the Rest is Football. L'ex difensore, che ha anche vestito la maglia della Fiorentina e oggi è apprezzato commentatore per la CBS, ha parlato del suo rapporto stretto con le Spice Girls, in particolar modo con Mel B, sua concittadina. Entrambi infatti sono cresciuti a Leeds e la cantante, prima di diventare una star, ha accudito il piccolo Micah per guadagnare qualche soldo.

"Mel B era la mia babysitter quando ero più piccolo" ha rivelato Richards, sbalordendo i presenti, ossia Gary Lineker e Alan Shearer (minuto 10:59). L'ex difensore inglese ha inoltre aggunto: "Mia sorella si occupa ancora dei suoi capelli". I due sono ancora in contatto: "Ho parlato con lei solo un paio di mesi fa".

Melanie Brown, nota al pubblcio come Mel B, è stata una delle componenti delle Spice Girls che dalla seconda metà degli anni '90 ai primi anni 2000 hanno avuto un successo mondiale. Oggi è ancora attiva in televisione, partecipando a programmi televisivi come America's Got Talent e The Masked Singer Australia.