Soulé non è più certo di restare: la Roma valuterà eventuale offerte di Aston Villa e Bournemouth

Il futuro della Roma è ancora tutto da delineare perché, sebbene la conferma di Gian Piero Gasperini sia pressoché certa, c'è da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo e soprattutto quali saranno gli acquisti che miglioreranno la rosa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club valuterà offerte, qualora dovessero arrivare, per Matias Soule, esterno offensivo che è a secco da gennaio.

I problemi fisici e la pubalgia ne hanno un po' condizionato la seconda parte di stagione e così rischia di essere uno dei sacrificati in estate. Per il momento Aston Villa e Bournemouth hanno solo chiesto informazioni, ma non è da escludere che possano tornare alla carica, questa volta con più decisione. Certo, con anche il Mondiale di mezzo, nessun regalo sarà fatto alla Premier League.

In carriera vanta 77 presenze e 12 gol con la Roma, 21 gettoni e una rete con la Juventus, 40 apparizioni e 5 centri con la Next Gen e 39 match e 11 gol con il Frosinone. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Argentina Under 16, 8 con l'Under 20, con una rete all'attivo, e 2 con l'Under 23, impreziosite da un gol. Il suo contratto con la Roma scadrà nel 2029.