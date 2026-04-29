Derby d'Europa Nottingham-Aston Villa, Emery: "Momento chiave. Onana è in dubbio"

Il peso delle assenze continua a condizionare le scelte di Unai Emery, soprattutto in un momento chiave della stagione. Il centrocampo dell’Aston Villa resta un rebus e tutto ruota ancora attorno alle condizioni di Amadou Onana, alle prese con l’ennesimo problema fisico che lo mette in dubbio per la semifinale di Europa League di domani contro il Nottingham Forest.

Il belga, già costretto a saltare numerose gare nelle ultime due stagioni, è in dubbio anche per l'andata della semifinale europea. Un’assenza che si farebbe sentire, considerando le difficoltà già emerse senza di lui, come nella recente trasferta a Craven Cottage, dove la squadra è apparsa priva di equilibrio e leadership in mezzo al campo.

Emery, però, non vuole sbilanciarsi: “Ci alleniamo questo pomeriggio e vedremo come reagisce, se si sente abbastanza bene per giocare domani”. Il tecnico ha poi aggiunto: “È stato sottoposto a test ieri e lo valuteremo ancora, dobbiamo capire se possiamo schierare chi ha piccoli problemi”. Nonostante le incertezze, la posta in palio è altissima: “È un momento cruciale della competizione, la semifinale è un testa a testa. È una partita molto importante per entrambe”.