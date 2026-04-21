Formello apre, la Curva è fredda: mille tifosi all'allenamento per la Lazio, ma non gli ultras

Un tentativo di riavvicinamento nel momento più delicato della stagione. La Lazio apre le porte del centro sportivo di Formello ai tifosi alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, scegliendo di organizzare la rifinitura allo stadio Fersini davanti a circa mille sostenitori. Un segnale chiaro del club, che punta a ritrovare compattezza e sostegno attorno alla squadra. “Un momento speciale, da vivere insieme alla squadra alla vigilia di una sfida decisiva”, è il messaggio lanciato dalla società. L’obiettivo è ricreare entusiasmo dopo mesi complicati, segnati da tensioni e distanza con una parte della tifoseria.

Non tutti, però, risponderanno all’appello. La Curva Nord ha deciso di non partecipare all’allenamento a porte aperte, confermando la linea di protesta mantenuta negli ultimi tempi. Una scelta che pesa soprattutto sul piano simbolico, perché priva l’iniziativa del sostegno del cuore più caldo del tifo biancoceleste. La posizione è stata ribadita senza ambiguità: libertà individuale, ma nessuna presenza organizzata.

Intanto i tifosi stanno lavorando a un’alternativa: è in arrivo un maxischermo in città per seguire insieme la partita, segno di una volontà di esserci comunque, anche se a distanza. Formello si prepara così a riempirsi solo in parte. Il segnale c’è, ma la distanza tra le parti non è ancora colmata. A riportarllo è il Corriere dello Sport.