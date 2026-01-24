Roma, offerta di 15 milioni al Tolosa per il nuovo obiettivo Methalie: ne servono 25

Ultime sul nuovo obiettivo di mercato della Roma, che sta cercando un nuovo terzino sinistro. Stando a quanto rivelato oggi da Matteo Moretto, la Fiorentina ha alzato il muro per Niccolò Fortini e ha rifiutato la prima proposta verbale dei giallorossi. La Viola vuole trattenere il classe 2006 e punta a rinnovare il suo contratto.

Nelle ultime ore, quindi, la Roma ha virato definitivamente su un altro obiettivo, un contatto diretto con il Tolosa per Dayann Methalie: il club capitolino è disposto a offrire circa 15 milioni di euro per il diciannovenne, ma per i francesi non bastano e la richiesta è di 25.

Dayann Methalie (nato il 15 febbraio 2006 a Tolosa), è un prodotto puro del settore giovanile del Tolosa, dove è entrato a 9 anni dopo aver iniziato al Colomiers. Dopo aver scalato le varie categorie giovanili, ha debuttato in prima squadra in Ligue 1 nella stagione 2024/25 sotto la guida di Carles Martínez Novell, diventando rapidamente una rivelazione grazie a pace, potenza fisica, personalità e qualità tecniche nel ruolo di wing-back moderno. Nella stagione 2025/26 ha consolidato il suo posto da titolare, totalizzando oltre 14 presenze in Ligue 1 (con 10 da titolare), firmando un nuovo contratto a lungo termine fino al 2030 e attirando l'attenzione di diversi top club europei.