Ufficiale Il talento Methalie rinnova con il Tolosa fino al 2030: "È il club che mi ha fatto crescere"

Dayann Methalie continuerà la sua avventura con il Tolosa. Il giovane difensore, recentemente chiamato dalla nazionale francese Under 21, ha prolungato il suo contratto fino al 2030, coronando così il suo percorso da prodotto del vivaio a pilastro del club.

Tolosano puro sangue, Methalie è cresciuto nel Colomiers prima di approdare al centro di formazione del TFC nel 2014. Dopo dieci anni di crescita costante, ha firmato il suo primo contratto professionale nel settembre 2024, esordendo da titolare nella gara d’apertura della stagione 2025/26 contro il Nizza, dopo una pre-season convincente. Da allora, il giovane difensore centrale non ha smesso di stupire con prestazioni solide e maturità fuori dal comune.

Le sue ottime prove lo hanno portato a conquistare la prima convocazione con la Francia Under 21 durante la pausa di ottobre, dove si è distinto con una doppietta e un assist, confermando il suo enorme potenziale. Dopo la firma, Methalie ha dichiarato: "Sono felicissimo di prolungare con il TéFéCé, il club che mi ha visto crescere come giocatore e come uomo. Voglio continuare a migliorare, essere costante e, soprattutto, restare in salute: è la cosa più importante".

Il presidente Olivier Cloarec ha commentato: "La sua crescita è il simbolo del lavoro eccezionale svolto nella nostra Accademia. Dayann incarna i valori del club e siamo certi che continuerà a ispirare le future generazioni".