Francia, Dembele: "Zidane ha portato la sua filosofia, non potrebbe andare meglio"

L'attaccante della Francia Ousmane Dembele ha parlato ai microfoni della Rai, prima della sfida di Nations League contro l’Italia.

Cosa ha portato Zidane?

"Ha portato la sua filosofia, ma sono solo 9 giorni che siamo con lui e per il momento non potrebbe andare meglio. Abbiamo vinto 2 partite giocando bene e miglioreremo con il tempo".

Perché sarà difficile contro l'Italia?

"Hanno giocatori che militano nei migliori portieri al mondo. Non sarà facile, ma faremo il possibile per vincere".