Francia, il presidente della Federazione Diallo: "Zidane stasera ci riserverà delle sorprese"

Zinedine Zidane è pronto a fare il suo debutto in casa da Commissario Tecnico della Francia. Alle 20:45 la sua squadra affronterà l'Italia allo Stade de France per la terza giornata del girone di Nations League che vede ancora i transalpini imbattuti.

Nelle scorse ore, a Rennes, durante l'inaugurazione del nuovo centro sportivo del club bretone, il Presidente della Federazione francese Philippe Diallo si è detto contento dell'ottimo avvio dell'avventura di Zizou come nuovo CT dei Bleus: "Zidane ha iiniziato bene con queste prime due vittorie in trasferta, il che è sempre difficile, ma anche con un grande rimescolamento dei giocatori e molti elementi nuovi. È estremamente positivo. I giocatori ci credono. Stasera è la prima partita in casa. Ci riserverà ancora qualche sorpresa. Auguro a lui e a noi un ottimo rapporto con i tifosi e una vittoria".

E ancora: "Zinedine è un'icona del calcio, ma anche un'icona francese. È una delle figure più amate in Francia. È stato uno dei migliori giocatori al mondo. Nel suo passaggio alla panchina, ha vinto la competizione per club più prestigiosa, la Champions League. E poi c'è la sua personalità, che piace ai francesi. È caratterizzata da professionalità, umiltà e sincerità. È vicino alla gente, e io voglio che la nazionale francese sia vicina ai suoi tifosi, quindi per me va benissimo".