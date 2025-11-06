Francia, i convocati per le sfide di novembre: out i fratelli Thuram e Rabiot, c'è Nkunku

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha annunciato poco fa la lista dei convocati per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026: Francia-Ucraina (13 novembre, Parco dei Principi) e Azerbaigian-Francia (16 novembre, a Baku).

Tra le assenze più pesanti figura quella di Ousmane Dembélé, fermato da un nuovo infortunio muscolare. "Sono triste per Dembouz. La scorsa stagione era stato risparmiato dai problemi fisici, ma ora sta attraversando un momento complicato. La sua assenza non fa bene né al PSG né a noi. Spero si riprenda presto", ha dichiarato Deschamps in conferenza stampa, evitando qualsiasi polemica con il club parigino.

Nell'elenco figurano gli "italiani" Maignan, Kone e Nkunku, mentre non ci saranno i fratelli Thuram e Rabiot. Torna Zaire-Emery, così come Kante, Cherki e Kolo Muani.

Convocati

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku