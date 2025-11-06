Dodô: "Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina"

"Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina". A poche ore dalla sfida contro il Mainz in Conference League, Dodo, terzino destro dei viola, ha pubblicato una storia nella quale ha voluto caricare l'ambiente, mandando un messaggio chiaro a chi non crede nella squadra toscana. Difficile sbilanciarsi, ma i più maliziosi hanno visto nelle sue parole pure una frecciata a Stefano Pioli, esonerato pochi giorni fa.

MAINZ-FIORENTINA

COME ARRIVA IL MAINZ – Henriksen vuole continuare a stupire con la sua squadra, che nelle prime 2 gare della League Phase ha raccolto 6 punti. Scelta all’insegna della continuità, schierando i suoi con il 3-4-2-1 e piazzando Maloney, Kohr e Hance-Olsen davanti a Zentner. Due vecchie conoscenze della Serie A in mediana: l’ex Genoa Amiri in mezzo insieme a Sano, mentre l’ex Udinese Widmer sulla sinistra con Mwene dall’altra parte. In attacco Lee, supportato sulla trequarti da Hollerbach e Nebel.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Difficile trovare al momento una squadra più nell’occhio del ciclone dei viola, con un tecnico ad interim e in attesa di novità sul futuro della panchina. Avendo avuto pochissimo tempo a disposizione, il mister Daniele Galloppa dovrebbe confermare il 3-5-2. Rispetto all’ultimo weekend, però, possibili diverse novità dal primo minuto. La prima è in porta, dando spazio al giovane Martinelli al posto di De Gea. Difesa con al centro Pablo Marì, affiancato da Comuzzo e Ranieri. Nicolussi Caviglia in regia, in una mediana completata da Fagioli (in vantaggio su Sohm e Ndour) e Mandragora. Sulle fasce ecco Parisi e Fortini, mentre in avanti Fazzini e Piccoli.