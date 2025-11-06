Gullit: "Speravo Zirkzee andasse al Milan. Avrebbe dovuto restare in Italia"

Ruud Gullit, leggenda del calcio olandese e del Milan, è tornato a parlare di Joshua Zirkzee, attaccante suo connazionale che in Premier League non sta riuscendo a imporsi come ci si poteva aspettare. Intervistato da metro.co.uk ha spiegato così il suo punto di vista: "Avrebbe dovuto restare in Italia perché si stava impegnando davvero molto. Stava facendo davvero bene al Bologna e speravo che andasse al Milan".

Gullit prosegue constatando il fatto che non è l'unico a cui sta succedendo questo processo di involuzione: "Credo che quando è andato al Manchester United, la decisione sia stata sbagliata. Voglio dire, per molti giocatori, trasferirsi ai Red Devils è stata una decisione sbagliata. E chiunque se ne vada, gioca bene ovunque in Europa. Spero solo che ci sia una soluzione per lui".

Zirkzee in carriera ha vestito le maglie di Bologna, Manchester United, Anderlecht, Bayern Monaco e Parma, scendendo in campo anche con l'Olanda e le varie nazionali giovanili, dall'Under 15 fino all'Under 21, saltando solo l'Under 20. Il suo contratto scadrà nel 2029. Da capire se a gennaio o in estate cambierà club, con la Serie che continua a corteggiarlo, memore delle sue giocate con la maglia rossoblù, che stupirono tutti solo nel 2023-2024.