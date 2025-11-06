Cassano: "Allegri non avrà lunga vita al Milan. I rossoneri non arriveranno tra le prime 4"

Antonio Cassano torna ad attaccare mister Massimiliano Allegri. Nonostante la bella vittoria sulla Roma dell'ultima giornata di campionato, l'ex attaccante rossonero non cambia idea idea sul Milan e soprattutto sulle idee di gioco del nuovo tecnico, accusato da Cassano di giocare solamente in difesa. Queste le sue dichiarazioni al podcast Viva el Futbol:

"Io dico: sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso, vuoi darmi qualcosa. Io non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric, uno dei più grandi, che fa il metodista a recuperare palloni. Io non posso pensare che la sua squadra, esclusa la partita contro l’Udinese e mezzo tempo con il Bologna, faccia sempre giocare tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede.

Io non vedo niente, stanno tutti dietro la linea della palla a difendere, poi trovi il gol e continui a difenderti. Per me non è l’evoluzione, non è il calcio che mi piace e non penso che Allegri abbia tanta vita al Milan. Io dubito che quest’anno arrivi 3° o 4°, io ritengo che abbia poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno, poi è finito”.