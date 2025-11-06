Foden come Del Piero, due gol da fuori area: "Wow, che onore! Giocatore di livello mondiale"

Nel 2008, un super Alessandro Del Piero piegava con una doppietta il Real Madrid e si regala una notte magica al Bernabeu, che lo omaggia con una splendida standing ovation al momento della sua uscita dal campo. Il capitano e numero 10 bianconero riuscì a sorprendere Casillas con due perle da fuori area, prima con un sinistro a fil di palo, poi con una punizione a sorprendere l'estremo difensore dei blancos.

E ieri Phil Foden, con due reti dalla distanza che hanno dato un grande contributo al poker del City sul Borussia Dortmund, ha emulato il grande ex calciatore azzurro. Una statistica che nelle interviste post gara di Sky è stata fatta notare al fantasista inglese: "Wow, che onore! Un giocatore di livello mondiale. E' bello conoscere questo tipo di statistiche particolari ogni tanto. E che giocatore che era. Sono felice di questi due gol, come hai detto tu da fuori area. So di avere questa capacità, questo talento, per segnare da fuori area. Voglio continuare a crescere e continuare così nelle prossime partite".

Al sito ufficiale, Foden ha poi espresso sorpresa per lo spazio concesso dal BVB: "Ero sorpreso. Si tratta solo di attenersi ai ruoli e a ciò che dice l'allenatore, aspettando il momento giusto per attaccare. Penso di essermi trovato perfettamente al momento giusto. Ho alzato la testa e ho trovato lo spazio. Ho usato il difensore per posizionare il tiro in modo che il portiere non potesse vederlo", ha detto in riferimento al primo gol.