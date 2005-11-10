Francia, Rabiot torna sul miracolo di Donnarumma: "Bravissimo, senza di lui l'Italia..."

Adrien Rabiot, centrocampista della Francia, ha parlato a Sportmediaset dopo l'1-1 contro l'Italia in Nations League: "Difensivamente hanno fatto bene, anche se abbiamo trovato spazi per fare gol e creato tanto. Peccato non aver fatto il secondo gol, avremmo chiuso la partita. Invece è rimasta aperta e poi su una palla persa hanno segnato. In generale, sulla partita abbiamo fatto molto bene: sono contento dei ragazzi e anche il mister ce l'ha detto. Era contento dello spirito che abbiamo mostrato in campo, sia nel primo tempo che nel secondo. Ci sono delle cose su cui lavorare, ma è stata una bella partita della Francia".

Donnarumma ha definito quella su di lui la parata più difficile: "E' stato bravissimo, quando ho calciato avrei scommesso che sarebbe entrata la palla. E' andato veloce a prenderla, veramente bravissimo anche su altre due/tre palle che ha parato come il tiro di Camavinga o quando è uscito sui piedi di Dembelé. Senza Gigio, avremmo fatto due o tre gol in più, ma l'Italia ce l'ha e bravissimo loro".