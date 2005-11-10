Francia, Zidane: "Vogliamo sempre vincere, ma anche l'Italia ha fatto la sua partita"

Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League pareggiata per 1-1 contro l’Italia.

Il pareggio la lascia come?

"Male, noi vogliamo sempre vincere ma anche l'Italia ha fatto la sua gara. Non so se è meritato, ma il calcio è così: se hai due opportunità, le devi fare. Sono contento di quello che abbiamo fatto, adesso dobbiamo riposarci e pensare alla prossima partita".

Si aspettava questa Italia?

"Può fare ogni tanto una gara male, ma anche bene. Ha giocato bene in Turchia e stasera ha fatto la sua gara. Ha difeso bene e nel contrattacco può segnare un gol".