Francia, Zidane: "Vogliamo sempre vincere, ma anche l'Italia ha fatto la sua partita"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:22Serie A
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02.10.2026 23:22Serie A
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Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League pareggiata per 1-1 contro l’Italia.
Il pareggio la lascia come?
"Male, noi vogliamo sempre vincere ma anche l'Italia ha fatto la sua gara. Non so se è meritato, ma il calcio è così: se hai due opportunità, le devi fare. Sono contento di quello che abbiamo fatto, adesso dobbiamo riposarci e pensare alla prossima partita".
Si aspettava questa Italia?
"Può fare ogni tanto una gara male, ma anche bene. Ha giocato bene in Turchia e stasera ha fatto la sua gara. Ha difeso bene e nel contrattacco può segnare un gol".
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