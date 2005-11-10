Francia, Zidane: "Quando si cambia si riparte da zero, ci vuole tempo per noi e l'Italia"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 20:08Serie A
autore Paolo Lora Lamia
02.10.2026 20:08Serie A
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Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni della Rai, prima della sfida di Nations League contro l’Italia.
Sensazioni?
"Per me questo stadio è sempre uno stadio importante. Conta fare una bella partita contro l'Italia, sarà difficile per noi ma siamo preparati".
Cos'è per te l'Italia?
"Contento sempre, ho tanti amici in Italia. Sempre parlo con tanta gente, per me la Juve è stata importante per me, in Italia mi sono sposato e ho avuto un figlio".
Chi è più avanti?
"Quando si cambia, riparti dall'inizio. Non lo so, noi abbiamo una bella squadra e possiamo fare bene ma ci vuole tempo e anche per l'Italia".
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