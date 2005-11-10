Bastoni goleador per dimenticare Zenica. E come Materazzi rovina la serata a Zidane

Alessandro Bastoni si sta rialzando e Saint-Denis ha lanciato il secondo messaggio. Dopo il gol di Bursa, si è ripetuto anche contro la Francia e contro ogni pronostico è il miglior marcatore della nazionale italiana in questa edizione della Nations League.

Da Materazzi a Bastoni, 20 anni dopo un altro centrale nerazzurro rovina la serata di Zidane

Ed è curioso come sia stato proprio lui, pilastro della difesa dell'Inter, ad aver dato un dispiacere a Zidane, 20 anni dopo quel Francia-Italia in cui segnò un altro centrale nerazzurro, più noto per la testata subita da Zizou che per il gol segnato quella notte a Berlino: Marco Materazzi.

Media voto in crescendo

Prestazione superlativa del centrale, gol a parte e voto 7.5 da parte di Tuttomercatoweb, mezzo voto in più rispetto a quello di qualche giorno fa contro la Turchia. Giudizio così motivato: "Si sta scoprendo goleador. Secondo gol consecutivo, miglior marcatore del Mancini-bis. Oltre all'abilità nel costruirsi il gol è stato notevole anche nelle chiusure difensive. Sorpattutto quella nel finale su Olise".

Numeri impressionanti

Le statistiche dicono anche di 4 chiusure difensive, di un 94% di precisione nei passaggi e di un 100% dei contrasti vinti. Non ci fosse stato Donnarumma avrebbe vinto a mani basse il premio di miglior giocatore della partita. Cinque reti segnate in Nazionale e queste due consecutive che cercano di attenuare sempre di più il dolore di Zenica di marzo. Il giocatore dal canto suo ha ammesso di non avere mai perso la fiducia: "Grazie alla mia famiglia ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, andando oltre gli episodi brutti".