Fullkrug a costo zero è l'anticamera per Vlahovic? A giugno gli lascerà il posto

Nicklas Fullkrug è stato il chiavistello di questo fine anno milanista. È stato scelto per diversi motivi, non solo quello economico che, chiaramente, porta a una riflessione. I rossoneri non possono buttare all'aria più di 70 milioni di investimenti fra Santiago Gimenez, preso un anno fa dopo il tira e molla con il Feyenoord, e Christopher Nkunku, acquistato dal Chelsea in estate ma che non è un vero e proprio numero nove da area di rigore come lo intende Allegri. Per questo Fullkrug riempie un buco che, probabilmente, ha già un padrone a partire dal prossimo giugno, sempre che venga centrata la qualificazione alla prossima Champions.

Perché in rossonero potrebbe arrivare Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che in questo momento è in scadenza con i bianconeri. Praticamente impensabile credere a un rinnovo contrattuale, perché non c'è mai stata apertura e il serbo ragiona giù da svincolato, con un bonus alla firma - intorno a quello pagato per David, cioè circa 15 milioni - e uno stipendio comunque importante, sopra quello dei top juventini.

Di fatto Fullkrug è un investimento a costo zero per mettere una toppa. Poi a giugno si vedrà, ma con l'idea chiara di avere Vlahovic come prima punta, come da richiesta di Allegri.