Yildiz ha rinnovato, ora a chi tocca? Juventus alle prese con tre situazioni diverse

E adesso a chi tocca? La Juventus che quest'oggi ha ufficializzato il rinnovo del contratto del suo numero dieci guarderà ora anche alle situazioni più spinose. "Kenan è un campione vero, una vera stella. È un talento, ma ha anche quella qualità che servono a un leader: costanza, ambizione, senso di responsabilità. È un giovane uomo, cresciuto con i valori forti, quelli della famiglia", ha dichiarato quest'oggi l'amministratore delegato Damien Comolli che poi ha aggiunto. "Stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita: il rinnovo di Kenan è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico".

Non l'unico, allora. Ma chi sarà il prossimo? Oggi del rinnovo del contratto è stato chiesto anche all'allenatore, a quel Luciano Spalletti che ha risposto così: “Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa, la società deve avere il tempo di fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan, se mi riuscirà di dimostrarlo come lui, allora sarà una cosa possibile. La Juventus probabilmente ha da sistemare qualcosa, come ha fatto oggi, che diventi fondamentale per il futuro. Ha da parlare di contratti in scadenza, c’è anche il mio. Però io sono venuto con l’intenzione di lasciargli a disposizione la scelta: ci sono partite ancora da giocare, possono far cambiare opinione facilmente a tutti. Con Elkann ho parlato spesso per telefono e lo sento molto vicino, molto partecipe a quelle che sono le nostre vicende”. Il contratto che Spalletti ha firmato coi bianconeri lo scorso 30 ottobre è valido fino alla fine di questa stagione, senza clausole per ciò che sarà dal 1° luglio. La Juventus a più riprese s'è detta molto soddisfatta del lavoro del tecnico di Certaldo, ma un confronto per andare avanti insieme sarà necessario. Soprattutto sarà importante capire quali saranno le idee e le richieste dell'allenatore toscano per sottoscrivere un nuovo accordo.

C'è poi la questione giocatori, ce ne sono un paio di molto importanti in scadenza. Ma se per Dusan Vlahovic la trattativa è ormai dinanzi a un vicolo cieco, non sembrano ormai esserci più margini per arrivare a rinnovare un contratto che in quest'ultima stagione racconta di uno stipendio da 12 milioni di euro netti, per Weston McKennie la trattativa va avanti con la ferrea volontà della Juventus di non perdere l'americano a parametro zero. Di continuare oltre il 30 giugno l'avventura con un calciatore che si sta rivelando fondamentale per le idee e gli schemi di Luciano Spalletti.