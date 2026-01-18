Fullkrug è già innamorato pazzo del Milan: "Sta andando tutto incredibilmente bene"
L'attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Lecce vinto per 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.
Volevi entrare subito prima del corner: sentivi che sarebbe arrivato il gol?
"Volevo entrare perché la partita era quella di spingere tanto, era il momento giusto".
Come sta andando?
"Incredibilmente bene tutto: il gruppo, l'atmosfera e la fiducia".
