...con Fabio Lupo

"L'Avellino? Con Ballardini la prima partita era andata abbastanza bene, questa sconfitta chiaramente pone deii seri dubbi sulle prossime partite": Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo ex tra le altre di Palermo, Torino e Sampdoria.

La classifica è corta...

"E inevitabilmente l'Avellino deve anche guardarsi le spalle...".

Si?

"Beh, lo dice la classifica: sono tutte lì. Però può farcela, ha le qualità per risollevarsi ".

Monza e Venezia corrono....

"Hanno dimostrato maggiore continuità. Sono quelle più competitive".

In alto il Palermo insegue la promozione.

"Il Palermo può ancora sperare nella promozione diretta. Dipenderà anche dalle prossime partite. Monza e Venezia non mollano".

Serie A: Vlahovic potrebbe anche restare...

"E se ciò si verificasse sei molto contento per il ragazzo. La Juventus è l'ambiente giusto per uno come lui".

Sono mancate le antagoniste dell'Inter...

"Credo che ormai lo Scudetto sia una formalità".

Demeriti delle altre?

"Il Napoli ha delle attenuanti. Ma credo che l'Inter nel complesso abbia fatto molto bene":