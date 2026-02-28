Super Lig, Torreira e Osimhen trascinano il Galatasaray. Il Besiktas vince di misura
Dopo i successi di ieri di Basaksehir e Trabzonspor, rispettivamente contro Konyaspor e Karagumruk, prosegue oggi la 24^ giornata della Super Lig (Serie A turca). Reduce dal passaggio del turno in Champions League, il Galatasaray si conferma anche in ambito nazionale battendo per 3-1 l'Alanyaspor. Il gol del sorpasso lo realizza Torreira, riscattando così il rigore procurato mercoledì contro la Juventus. Nel finale, il solito Osimhen chiude i giochi.
Il sabato di calcio turco inizia con due vittorie esterne. Netto 0-3 del Rizespor sul campo del Kasimpasa, mentre con molta più fatica il Besiktas ha avuto la meglio sul Kocaelispor (con il punteggio di 0-1). Nelle file bianconere parte dal primo minuto l'ex Inter e Torino Asllani, in campo per 81 minuti. Da segnalare, infine, lo 0-0 tra Goztepe e Eyupsor. Di seguito la classifica aggiornata:
La classifica
1. Galatasaray 58 punti*
2. Fenerbahce 53
3. Trabzonspor 51*
4. Besiktas 46*
5. Goztepe 42*
6. Basaksehir 39*
7. Samsunspor 31
8. Kocaelispor 30*
9. Gaziantep 28
10. Rizespor 27*
11. Alanyaspor 26
12. Genclerbirligi 23
13. Konyaspor 23*
14. Antalyaspor 23
15. Eyupspor 22*
16. Kasimpasa 20*
17. Kayserispor 19
18. Karagumruk 13*
* Una partita in più