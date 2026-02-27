Liverpool, Slot contento: "Galatasaray avversario già affrontato, dovremo fare meglio"

Arne Slot chiede al suo Liverpool di sfruttare al massimo l’occasione negli ottavi di UEFA Champions League, ma sa bene che l’ostacolo Galatasaray sarà tutt’altro che semplice. I Reds affronteranno la formazione turca con l’andata in programma il 10 o 11 marzo al RAMS Park e il ritorno il 17 o 18 marzo ad Anfield. Una doppia sfida che riporta alla mente un precedente stagionale amaro: a settembre, nella fase campionato, gli inglesi sono stati sconfitti 1-0 proprio a Istanbul.

Slot, intervenuto in conferenza stampa, non si nasconde: "Considerando le possibili avversarie, abbiamo ottenuto esattamente ciò che ci aspettavamo: un ottavo difficile contro una squadra che abbiamo già affrontato. In trasferta dovremo fare molto meglio rispetto all’ultima volta a Istanbul".

Il tecnico olandese sottolinea anche il valore dei turchi, capaci di eliminare la Juventus per conquistare il pass per gli ottavi: "Hanno ottenuto un risultato molto positivo per arrivare fin qui". Nonostante le difficoltà, prevale l’entusiasmo: "È per questo che abbiamo lavorato così duramente nella fase campionato. Volevamo essere qui e ora vogliamo sfruttare questa opportunità". Prima del ritorno della Champions, però, il Liverpool dovrà concentrarsi su altri impegni. L’obiettivo è farsi trovare pronto: in Europa ogni dettaglio può fare la differenza.