Salernitana, il club si ricompatta: B entro due anni, almeno tre innesti e dialogo con la piazza

La vittoria ottenuta sabato pomeriggio consente alla Salernitana di accorciare le distanze dal primo posto, complice il concomitante pareggio del Catania. Appena tre le lunghezze di distacco dalla capolista, con 35 punti conquistati con una rosa completamente nuova e il rammarico per aver gettato al vento gare come quelle con Latina e Cerignola che avrebbero potuto consentire ai granata di vantare una posizione ancora più importante. In queste ore si sono intensificati i confronti tra il proprietario Danilo Iervolino e un Umberto Pagano pienamente in sintonia col patron e totalmente coinvolto sul piano emotivo dal progetto di rilancio della Salernitana. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha ricevuto rassicurazioni proprio in queste ore e il club avrebbe dato disponibilità per mettere a disposizione di mister Raffaele quei tasselli necessari per rinforzare la squadra. Dovrebbero arrivare entro la prima gara del girone di ritorno un difensore esperto, uno giovane, almeno un centrocampista e un attaccante. Sotto questo aspetto ci sono valutazioni in corso su Facundo Lescano, oggetto del desiderio di mezza serie C e calciatore in uscita da Avellino e che accetterebbe di buon grado una piazza del calibro di Salerno. La Salernitana, che spera di poter apprezzare quanto prima il "vero" Inglese, non esclude di fare un sacrificio economico per un bomber potenzialmente da doppia cifra e ci sono molte versioni che combaciano su un punto: Iervolino avrebbe voglia di rilanciare (pur senza spese folli, resta la "scottatura" per i cattivi consigli di alcuni ex collaboratori, con milioni e milioni investiti senza ottenere risultati) e non prende assolutamente in considerazione ipotesi che prevedano una cessione della società pur con qualche proposta che sarebbe arrivata nelle ultime settimane. Insomma, si va avanti con questo quadro dirigenziale e con un programma che prevede il ritorno in B entro due anni e un riavvicinamento graduale con una piazza che, a fine stagione e qualunque sia l'epilogo, potrebbe chiedere una conferenza stampa chiarificatrice o un incontro aperto al pubblico .

Naturalmente ci sono da fare anche valutazioni in uscita. Sono considerati cedibili Coppolaro, Frascatore e Varone, potrebbe essere interrotto il prestito di Ubani (rientrerà al Lecce con sei mesi di anticipo), mentre Knezovic avrebbe chiesto di restare. Non ci sono dubbi sulla riconferma di Capomaggio che, tuttavia, ha costituito una delle delusioni principali di questo campionato. Lento, macchinoso, mai determinante, in costante involuzione. La sensazione è che serva un potenziale titolare in cabina di regia e non una semplice alternativa. Intanto sabato arriva il Foggia e si spera in un pubblico più trainante e numeroso rispetto alle ultime gare casalinghe. Il club ha fatto un passo verso la gente invitando gratuitamente gli studenti di tutte le scuole del territorio cittadino e provinciale, a loro si aggiungeranno i 5298 abbonati. Obiettivo quota 12mila.