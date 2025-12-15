Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti

L'Empoli torna da Castellammare di Stabia non solo a mani vuote, ma anche con l'infermeria che si riempie. Oltre alla sconfitta sul campo della Juve Stabia, scrive La Gazzetta dello Sport, gli azzurri devono fare i conti con due infortunati: Matteo Lovato e Edoardo Saporiti hanno riportato entrambi una distorsione alla caviglia e sono in forte dubbio per la trasferta di Mantova.

Un'emergenza vera e propria per Alessio Dionisi, che deve già fare a meno di Marco Curto. Con due difensori ai box, il tecnico empolese si trova costretto a rivoluzionare il reparto arretrato in vista di un match delicato come quello del Martelli.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)

Pescara-Frosinone 1-2

1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)