Empoli, Castellammare costa cara: si fermano sia Lovato che Saporiti
L'Empoli torna da Castellammare di Stabia non solo a mani vuote, ma anche con l'infermeria che si riempie. Oltre alla sconfitta sul campo della Juve Stabia, scrive La Gazzetta dello Sport, gli azzurri devono fare i conti con due infortunati: Matteo Lovato e Edoardo Saporiti hanno riportato entrambi una distorsione alla caviglia e sono in forte dubbio per la trasferta di Mantova.
Un'emergenza vera e propria per Alessio Dionisi, che deve già fare a meno di Marco Curto. Con due difensori ai box, il tecnico empolese si trova costretto a rivoluzionare il reparto arretrato in vista di un match delicato come quello del Martelli.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
56' Schiavi (C), 70' Ruggeri (C), 73' Abiuso (C), 75' Debenedetti (VE)
Pescara-Frosinone 1-2
1' Tonin (P), 5' Koutsoupias (F), 56’ Oyono (F)
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Cesena 27
Catanzaro 25
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
